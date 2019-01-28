(Özel) İnternette bulduğunuz her numarayı yetkili servis diye aramayın

Bursa'da internetten bulduğu telefonu yetkili servis diye arayarak bin 350 lira dolandırıldığını iddia eden şahıs suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mısır (55), yeni taşındığı evindeki şofbenin bozuk olduğunu gördü. Bunun üzerine Mısır, yetkili servisin numarasını internet üzerinden araştırmaya başladı. Bulduğu bir numarayı arayan Mısır'ın evine bir kişi geldi. Cihazı kontrole gelen kişi, 450 liralık masraf olduğunu ifade ederek, Mısır'dan para aldı. Bir gün sonra parçayı getiren şahıs, arızanın devam ettiğini ve başka bir parçanın da değişeceğini söyleyerek, 900 lira daha para aldı. Şahsın gelmemesi üzerine şüphelenen Mısır, bir daha numaraya ulaşamadı. Dolandırıldığı iddiasıyla Mısır, suç duyurusunda bulundu.

Evini yeni aldığını ifade eden Mısır, “Suyu açtığımda şofbenin su kaçırdığını gördüm. İnternetten numara araştırdım. Bir numarayı aradım. Birkaç saat sonra arkadaşlarını yönlendirdiler. Cihaza bakıp 450 lira arızanın olduğunu söyledi. Depodan malzemenin çıkması için parçanın parasını verdim. Araştırdığımda o parça 50 liraymış. Bir gün sonra geldiğinde parçaların patladığını söyledi. 900 lira daha para verdim. Bana güven vermişti. Birkaç gün geçti hep aradım ama ulaşamadım” dedi.

Biranlık dalgınlığına geldiğini anlatan Mısır, “Yetkili servislerin numaraları var. Böyle yanlışlığa ben düştüm. Kimse düşmesin. Ben yetkili servis diye aradım. Ama başıma böyle bir iş geldi. İnternetten şimdi aradığımda numara yok” diye konuştu.