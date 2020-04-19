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(Özel) Jandarma yaban ördeklerini unutmadı

Bursa’da jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda Uluabat Gölü kenarındaki binlerce yaban ördeğini unutmadı.

Bursa'da jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda Uluabat Gölü kenarındaki binlerce yaban ördeğini unutmadı. Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Eski Karaağaç Mahallesi'nde göl kıyısına gelen ördeklere yem verdi.


Dünyayı kasıp kavuran korona virüs Türkiye'de de etkisini devam ettirirken, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının aldığı virüs tedbirlerine harfiyen uyan milyonlarca Bursalı hafta sonu evlerinde kaldı. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eski Karaağaç Mahallesi'nde ise vatandaşların koyduğu yemlerle karınlarını doyurmaya çalışan yaban ördekleri yem bulabilmek için sahil kenarından ayrılmadı. Yaban ördeklerini unutmayan Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler, araçlarla getirdikleri yemleri bölgeye bırakıp, göldeki yaban hayvanlarının aç kalmasını önledi.

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