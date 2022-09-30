(Özel) Kadran 202 kilometreyi gördü...Feci kazada hayatını kaybetti

Feci kazada lüks otomobil hurda yığınına dönerken sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün feci kazadan dakikalar önce Osmangazi Köprüsü'nde 202 kilometre hız yaptığı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Bursa otobanı Selçukgazi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 335 plakalı otomobil, gece 02.00 sıralarında Hüseyin K.'nın kullandığı 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle lüks otomobil hurda yığınına dönerken kamyon sürücüsü durumu itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Erdi Kuas'ın sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuas'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Hayatını kaybeden Erdi Kuas'ın kazadan dakikalar önce 202 kilometre hıza kadar çıktığı ve hız denemesi yaptığı anların görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

İstanbul'dan gelirken Osmangazi Köprüsü üzerinde 202 kilometre hıza çıkan Kuas'ın otomobilinin kadranını çekip arkadaşlarına gönderdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.