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(Özel) Kafasına "RTE" kazıttı

Bursa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi bir hayranı, kafasını "RTE" şeklinde kazıttı.

Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi bir hayranı, kafasını "RTE" şeklinde kazıttı.


Nilüfer'de ikamet eden Mehmet Çiftçi, cumhurbaşkanının Bursa mitingi öncesi Recep Tayyip Erdoğan'ın kısaltması olan "RTE" yazısını kafasına kazıttı. Kendisinin Erdoğan sevgisinden bahseden Çiftçi, “Bugün tıraş oldum. Cumhurbaşkanımız geliyor. Mitingde olacağım. Kendisini çok seviyoruz, en içten sevgiyle cumhurbaşkanımızı selamlıyorum” dedi.


Erdoğan'a çağrıda da bulunan hayranı, “Cumhurbaşkanım, çay içmek için sizleri bekliyorum. Sizinle yan yana bir fotoğraf çektirmek istiyoruz. Sizi bizim eve davet ediyorum” diye konuştu.

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