Özel kalem müdürünün nikahını Başkan Erdem kıydı

Çiftin nikahını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem kıydı.

Yaz döneminde çok sayıda nikahı kıyarak çiftlerin mutluluğuna tanık olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bu defa özel kalem müdürü Mehmet Şenbiçer ile yine Nilüfer Belediyesi çalışanı olan Nâzım Hikmet Kültürevi Bina Sorumlusu Aslı Hayaloğlu'nun nikahını kıydı. Nikahta damat ve gelinin şahitliğini de CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan ve Erkan Aydın ile Zeynep Terzioğlu Erdem, Hülya Erbak, Ayşe Gülez, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yılmaz, futbolcu Sercan Yıldırım, İbrahim Doğan, Enver Yazıcı, Gözdem Başarır İphar ve Selin Gürsan Bıçakçıoğlu yaptı. Yakın çalışma arkadaşının nikahı kıyan Başkan Erdem de heyecanlıydı. Çifte mutluluklar dileyen Başkan Erdem, aile birliklerinin ömür boyu sürdürmeleri dileğinde bulundu. Evlilik cüzdannıı ise Başkan Turgay Erdem ve bütün şahitler birlikte gelin ve damada verdi.

Nilüfer'de, Gastrosanayi'de gerçekleştirilen nikah törenine katılan çiftin yakınları arkadaşlarının yanı sıra Nilüfer Belediyesi çalışanları da katılarak mutluluklar diledi.