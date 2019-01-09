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(Özel) Karda yaban hayvanlarını unutmadılar

Bursa’nın İnegöllü ilçesinde, çevre gönüllüleri, yaban hayvanları için doğaya ekmek ve kemik bırakıyor.

Bursa'nın İnegöllü ilçesinde, çevre gönüllüleri, yaban hayvanları için doğaya ekmek ve kemik bırakıyor.


Evler de iş yerlerinde kalan ekmek ve yemek artıklarını değerlendirerek doğadaki yaban hayvanlarını ağır kış şartlarında beslemek için kampanya başlatan Bekir Hamlakay ve gönüllüler, düzenli olarak doğaya ekmek ve kemik bırakıyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kapı kapı dolaşarak yaban hayvanlar için ekmek ve kemik toplayan Hamlakay ve gönüllüler, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye tarafından tahsis edilen araçla İnegöl'den kilometrelerce uzaklıkta bulunan ormanlara yiyecek bırakıyor.


Bekir Hamlakay, her kış sokakları bisikletiyle gezerek çöpe atılan atıkları topladığını ve bunları 15 günde bir İnegöl'ün farklı yerlerine bıraktığını belirtti. Hamlakay, "Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Hakikaten çok mutlu oluyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

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