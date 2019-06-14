(Özel) Kendisine emanet edilen kedi firar etti, para ödülüyle sokak sokak arıyor

Bursa'da yaşayan bir Fransız vatandaşının bakması için Türk arkadaşına emanet ettiği kedi firar etti. Emanet kediyi kaybeden kadın 500 lira ödülle kediyi arıyor.

Fransa'da 40 yıl çalıştıktan sonra memleketine dönen Bahar Candan, 3 yıldır Bursa'da yaşıyor. Candan'ın Bursada bir fabrikada çalışan Fransız vatandaşı arkadaşı sokakta bir kedi bularak onu sahiplendi. Sahiplendiği kediye pasaport çıkartarak onu Fransa'ya götürmeyi planlıyordu. Aniden babası rahatsızlanınca ülkesine 3 günlüğüne gitti. Kedisini de Bahar Candan'a emanet etti. Burada 3 gün misafir kalacak Bili ismindeki kedi evden firar ederek izini kaybettirdi.

Emanet edilen kedinin kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşayan Bahar Candan, kediyi bulabilmek için sokak sokak dolaşıp ilan asarak kediyi her yerde arıyor. Kediyi bulana 500 lira ödül vereceğini belirten Bahar Candan, "Bursa'da yaşayan Fransız arkadaşımın babası hasta olunca ülkesine gitti. Giderken de sokakta bulup sahiplendiği kedisini bana emanet etti. Bende kalan kedi evden firar etti. Bütün aramalarıma rağmen kediyi bulamadım. Kediyi görenlerin beninle irtibata geçmesini istiyorum. Kediyi bulana 500 lira ödül vereceğim. Arkadaşım kedisine çok seviyordu. Kedi kaybolduktan sonra günlerce beninle konuşmadı. Kediyi bulanlar 0552 388 06 27 numaralı telefondan benimle irtibata geçebilirler" dedi.