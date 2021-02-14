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(Özel) Kısıtlamada mangal keyfi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Bursa’da bir apartmanın terasında mangal yakan vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'da bir apartmanın terasında mangal yakan vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Yaşanan olay, drone ile havadan görüntülendi.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir apartmanın terasından dumanların yükseldiğini fark ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmek için sepetli araçla terasa çıktığında gerçek ortaya çıktı. Ekipler, vatandaşların mangal yaktığını görünce sepetli araçla terasa inerek, vatandaşları uyardı. Ekipler daha sonra yangın konusunun olmaması üzerine olay yerinde ayrıldı. İtfaiye ekipleri ve mangal yakan vatandaşlar, drone ile havadan görüntülendi.

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