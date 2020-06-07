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(Özel) Korona savaşçıları böyle görüntülendi

Bursa’da pandemiyle savaşın merkezi olan Şehir Hastanesi’nde, korona virüsü (Covid-19) salgınının durdurulması için canla başla mücadele veren sağlık çalışanları, İHA objektiflerine poz verdi.

Bursa'da pandemiyle savaşın merkezi olan Şehir Hastanesi'nde, korona virüsü (Covid-19) salgınının durdurulması için canla başla mücadele veren sağlık çalışanları, İHA objektiflerine poz verdi.


Daha önce Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 polikliniğinde çalışan sağlık personelinin portrelerini çeken İhlas Haber Ajansı, Bursa Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarını da fotoğrafladı. Ramazan ayı ve bayramı başta olmak üzere uzun süredir ailelerinden uzak kalarak salgının azalması için canla başla çalışan sağlık çalışanlarının tarihe not düşecek portreleri İHA tarafından kaydedildi. Türkiye'de korona virüsü salgınının artmamasında büyük role sahip olan sağlıkçılar, havaların ısınmasıyla zorlaşan çalışma şartlarında özel koruyucu ekipmanlarla hastalara müdahale etmeye devam ediyor.

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