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(Özel) Korona virüsle için sahillere büyük operasyon

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele kapsamında büyük denetimleri kapsamında Bursa’nın Gemlik ilçesi sahilindeki kaçak çadırlar, şezlong ve şemsiyeler ekiplerce kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele kapsamında büyük denetimleri kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilindeki kaçak çadırlar, şezlong ve şemsiyeler ekiplerce kaldırıldı.


Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, sahillerde işgale izin vermiyor.


Bursa'nın ve Marmara Bölgesi'nin önemli turizm noktalarından Kumla ve Kumsaz sahillerinde sahillerde işgale ve düzen bozan seyyar satıcılara müdahale edildi. Özellikle son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetlerin artmasıyla devreye giren Gemlik Belediyesi, zabıta personeli ile şikayete konu olan usulsüz uygulamalara son verdi. Kumla sahilinde halkın kullanımına açık sahilde, işletmeler tarafından yerleştirilen şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı. Kaldırımları işgal eden esnaf uyarılırken seyyar satıcılara ise gerekli işlemler yapıldı.


Sahillerdeki işgaller nedeniyle denize girecek ya da oturacak uygun alan bulamayan tatilciler, zabıtanın uygulamasına destek vererek denetimlerin arttırılmasını istediler.

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