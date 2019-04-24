(Özel) Köy okuluna umut oldular

Bursa Yerel Kurulu gönüllüleri “Şehirden Çıktım Köye” projesini 22 farklı şehir ile eş zamanlı şekilde gerçekleştirdi.

Proje kapsamında çocukların daha iyi bir ortamda eğitim alması amacıyla Orhaneli Termik Santral İlk ve Ortaokulunun kırtasiye malzemesi ve kitap ihtiyaçları giderilirken, okulun fiziki şartları da yenilendi. Belirlenen “Yeryüzü, Gökyüzü ve Geri Dönüşüm” temalı eğitim ile çocuklar, teorik bilgileri çeşitli atölyeler ile pratiğe dökerek keyifli vakit geçirdi.

Yaklaşık 50 gönüllünün katıldığı projede okulun duvarları çocukların seveceği şekiller ile boyanırken, bahçe kısmı da çiçeklerle süslendi. Çocuklar ile birlikte zaman geçirip birlikte eğlenen gönüllüler, hazırladıkları hediyelerle de miniklerin yüzünü güldürdü.

Şehirden Çıktım Köye projesi ile çocukların kalbine dokunduklarını söyleyen Sivil Yaşam Derneği Bursa Yerel Kurulu Başkanı Furkan Kamacı, bu tarz etkinlikler ile dezavantajlı durumdaki daha fazla okula ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.