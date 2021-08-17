(Özel) Kral mezarı turizme kazandırılmayı bekliyor

Bursa'nın İznik ilçesindeki Helenistik döneme ait tek eser olan 2200 yıl öncesine ait kral mezarı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

İznik ilçesinde Bithynia Kralı İkinci Prusias'a (M.Ö. 185-143) ait olduğu tahmin edilen mezarın son durumu görenleri üzüyor. Halk arasında Berber Kaya olarak bilinen yerdeki anıtın uzunluğu 5.5 metre. Çok eski yıllarda uzak bir yerden İznik ilçesine getirilen lahdin kaydırılırken düştükten sonra parçalandığı tahmin ediliyor. Uzun seneler sonra 1960'lı yıllarda onarılan lahit, art niyetli kişiler tarafından tekrar tahribe uğradı. İçerisinde mezar olmayan lahdin etrafının temizlenerek turizme kazandırılması isteniyor.

Helenistlik döneme ait tek eser

Öte yandan bu kral lahdi İznik'te Helenistlik döneme ait tek eser. Tek parça taştan yapılan eser, üçgen alınlıklı ve kırma çatılı. Lahdin üzerinde sade dekoratif benzemeler, silimler ve kabartma göbeği motifler yer alıyor. Sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, “Halk arasında Berber Kaya olarak bilinen yerdeyiz. Burada İznik'te Helenistlik döneme ait tek eser olarak biliniyor. Uzunluğu 5.5, yüksekliği 4 ve eni de 4,5 metreden oluşuyor. Büyük bir lahit. Bu lahit, taşınması sırasında devrilmiş ve kırılmış. 1950'li yıllarda da tahribata uğrayıp 17 parçaya ayrılmış. Üzeri kırma çatılı, alınlığında kabartma şeklinde kalkan motifi yer alıyor” dedi.

Lahdin yaklaşık 2200 yıl önce oğlundan kaçarak İznik'e (Nicaea) sığınan Bithynia Kralı İkinci Prusias'a (M.Ö. 185-143) ait olduğunun tahmin edildiğini belirten Özgün Kolaç, “Gri kalker taşından yapılmış bir lahit. Zamanla tahribata uğramış. Bakımsızlıktan üzerinde incir ağacı çıkmış. Taşlara yazılar yazılmış. Bir an önce korumaya alınarak turizme kazandırılması gerekiyor” diye konuştu.