(ÖZEL) Kuaför öyle bir saç modeli yaptı ki görenler hayran kaldı

Bursa'da bir bayan kuaförü, mankenin kafasına yaptığı saç modeliyle sanatını konuşturdu.

Bursa'da bayan kuaförü yapan İlkay Kurt, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş tarafından Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda bu yıl sekizincisi düzenlenen Turkish Airlines Science Expo'ya Kuaförler kategorisinde saça yaptığı timsah figürüyle katıldı. Mankenin saçında timsah figürünü gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Mankenin etrafına toplanarak saçına yapılan timsah figürünü uzun süre inceledi. 1 haftalık çalışmanın sonunda biten timsah figürü büyük beğeni aldı. Yapılan gösteride sahneye çıkan saçtaki timsah figürü bütün bakışları üzerine çekmeyi başardı.

Timsah figürünün 1 haftalık çalışma sonunda ortaya çıktığını ifade eden Bayan Kuaförü İlkay Kurt, "Bugün Bursa Kuaförler ekibinin şov ekibiyle sahneye çıkıp yaptığımız saç modellerini tanıttık. Benim yaptığım timsah figürü çok beğenildi. Bu çalışmayı 1 haftalık çalışmanın sonunda ortaya çıkarttım. Oldukça zahmetli bir çalışma oldu. Görenler çok beğendi. Bursaspor'un simgesi olduğu için timsah modelini seçtim" dedi.