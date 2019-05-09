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(Özel) Küçük çocuğun motor üzerindeki tehlikeli yolculuğu

Bursa’da bir babanın 3 yaşında olduğu tahmin edilen küçük çocuğu motorunun arkasına oturtarak, trafikte seyahat etmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bursa'da bir babanın 3 yaşında olduğu tahmin edilen küçük çocuğu motorunun arkasına oturtarak, trafikte seyahat etmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Olay, bu sabah Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde küçük çocuğun babasının arkasında hiçbir güvencesi olmadan babasının montundan tutarak seyrettiği görüldü. Trafikte seyreden vatandaşların tepkisine aldırış etmeden yolda ilerleyen motosikletli babanın daha sonra küçük oğluyla birlikte gözlerden kaybolduğu öğrenildi.

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