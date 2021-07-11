(Özel) Kurbanlık düve spor tesisine girdi

Bursa'da hayvan pazarına götürüldüğü sırada iki kişinin elinden kaçan kurbanlık düve halı saha maçının oynandığı spor tesisine girdi. Belediye görevlisi uyuşturucu iğne ile kurbanlığı etkisiz hale getirirken, düveyi elinden kaçıran adama yardım ederken elindeki 12 bin liralık cep telefonunu kırılmasın diye yaşlı adama veren inşaat işçisi genç düvenin gerçek sahibi ortaya çıkınca cep telefonunu verdiği adamın peşine düştü.

Türk filmlerini aratmayacak olay Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşandı. Hamitler Mahallesi'nde çiftliği olan Halil Burla'ya ait 9 büyükbaş hayvan otladıkları sırada birden ürküp kaçmaya başladı. Hayvanlardan 8'i polis tarafından bulunup hayvan çiftliğine götürülürken, bir tanesi bulunamadı. Dün akşamüstü Bağlarbaşı hayvan pazarına getirildiği sırada sahibi sanılan kişinin elinden kaçan bir düve, pazar alanından çıkıp Bağlarbaşı Mahallesi'ne doğru kaçmaya başladı. Bu sırada hayvanın kaçtığını gören bir inşaat işçisi genç, düşmesinden korktuğu cep telefonunu hayvanın peşinden koşan yaşlı adama verip düveyi kovalamaya başladı. Yaşlı adam bir süre sonra yorulup koşmayı bırakırken, inşaat işçisi genç düveyi Adalet Mahallesi'ne kadar takip etti. Gece yol kenarındaki bir spor tesisine giren düve geceyi tesisin bahçesinde geçirirken, telefonu olmadığı için kimseye haber veremeyen inşaat işçisi de geceyi düvenin başında nöbet tutarak geçirdi. Havanın aydınlanması ile birlikte tesis çalışanlarından yardım isteyen genç, durumu anlatıp belediyeden ekip çağırmalarını istedi. Bunun üzerine belediyenin veteriner işlerinden gelen bir görevli, peşinden koştuğu hayvanı iğne ile bayıltıp etkisiz hale getirdi. Sabah antrenmana gelen genç sporcular tesisin ortasında baygın yatan kurbanlık düveyi görünce şaşkına döndü. Gençler o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Düvenin gerçek sahibi gelince dolandırıldığı ortaya çıktı

Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, düvenin gerçek sahiplerine ulaşıp olay yerine çağırdı. 3 gün önce 9 büyükbaş hayvanı kaçan Halil Burla kamyonla düvesini teslim almaya gelince gerçek ortaya çıktı. İnşaat işçisi genç, gelen kişilerin arasında telefonunu emanet ettiği yaşlı adamı aradı ancak kimse tanımadığını söyleyince dolandırıldığı ortaya çıktı. Kapalı olan cep telefonuna da ulaşamayan talihsiz inşaat işçisi, gece boyu aç susuz düvenin peşinde koştuğunu, yaptığı iyiliğin karşılığında telefonundan olduğunu söyledi. Yardım ettiği için düve sahibinin verdiği 200 TL'yi de almayan inşaat işçisi çaresiz bir şekilde parktan ayrıldı.