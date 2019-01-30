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(Özel) Lastiği patlayan araç önce ağaca çarptı, sonra takla attı

Bursa’da lastiği patlayan otomobil önce ağaca çarptı, sonra takla attı.

Bursa'da lastiği patlayan otomobil önce ağaca çarptı, sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Bursa-Ankara yolunun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SNV 20 plakalı otomobil, normal şeridinde seyrederken, sağ ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak önce ağaca çarptı, sonra takla atarak durabildi. Araç sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. Durumu iyi olan sürücü ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla birlikte Bursa-Ankara yolunda trafik kilitlendi. Takla atan araç kenara çekildikten sonra ulaşım çift şeritten sağlandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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