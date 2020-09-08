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(Özel) Markete girdi, bisikletinden oldu

Bursa’da marketin önünde duran bisikleti çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'da marketin önünde duran bisikleti çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.


Olay, geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre H.Y, markete alışveriş yapmak için girdiği sırada, bisikletini kapının önünde bıraktı. Yaklaşık 5 dakika içeride oyalanan H.Y, çıktığında bisikletini yerinde göremeyince, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler görüntülerden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi arama çalışması başlattı.


Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi, bisiklet sahibinin markete girdiğini görünce arkasından gelerek, dışarıda duran bisiklete binerek gözden kayboluyor.

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