(Özel) Merakı pahalıya patladı

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Bursa’da bir kişi dükkanın önünde duran satılık salıncağa oturunca salıncak koptu.

Bursa'da bir kişi dükkanın önünde duran satılık salıncağa oturunca salıncak koptu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Bursa'da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, bir kişi, dükkanın önünde duran salıncağa oturup sallanmaya başladı. Salıncağın kopması sonucu vatandaş yere düştü. Kopan salıncağı yerine takmaya çalıştığı sırada dükkan sahibi durumu fark ederek yanına geldi. Vatandaş iş yeri sahibinin gelmesi üzerine kopan salıncağı yerine takmak istedi, fakat başarılı olamadı. O ânlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaş ile iş yeri sahibinin aralarında anlaştığı öğrenildi.

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