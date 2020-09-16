(Özel) Mescid-i Nebî'nin çinileri İznik'ten

Peygamber Efendimiz tarafından yaptırılan Medine şehrindeki Mescid-i Nebî'nin restorasyonunda İznik çinisi kullanıldı.

Medine-i münevveredeki Mescid-i Nebî'nin restorasyonunda İznik'te özel olarak yapılan çiniler kullanıldı. Özel bir ekiple 450 parça olarak hazırlanan çiniler geçtiğimiz günlerde Medine'ye gönderilerek montajı yapıldı. Mısırlı bir firma tarafından restorasyonu tamamlanan Mescid-i Nebî'nin çinileri, İznik Mavi Çini'de yaklaşık 3 ayda 20 kişilik bir ekiple hazırlandı. Daha önce de Bursa Yeşil Türbe başta olmak üzere birçok binanın çinilerini yapan ekip, İstanbul Yeni Cami'nin de çinilerini hazırlıyor.

Mavi Çini kurucu ortaklarından Mahmut Çalışkan, 2002'den beri geleneksel yöntemlerle İznik çinisi yaptıklarını ifade ederek, “Yaptığımız işlerin arasında restorasyon işleri de var. Bunlardan bir tanesi Bursa Yeşil Türbe'dir. Onun akabinde diğer restorasyonlar için de çini yaptık. Restorasyon çalışmaları bizleri motive eden işlerdir. Bu yılın başında çok gurur verici bir iş yaptık. 2020'nin başında Mescid-i Nebî'nin çinileri dönemin özelliklerini yansıtacak şekilde aynı renk, doku ve kalitede yapıldı. Bundan evvel de Eyüp Sultan Türbesi'nin restorasyonunda yer aldık” dedi.

Mescid-i Nebî'nin çinilerini yapmak için geçen yılın haziran ayında Mısırlı bir restorasyon firmasının kendileri ile temas kurduğunu anlatan Mahmut Çalışkan, “Bunların numunelerini yaptıktan sonra bizi davet ettiler. Medine'ye giderek oradaki çinileri inceledik. Onlar da gelerek bizim burada üretimimizi gördüler. Yaklaşık 400-450 parçalık çini hazırlandı ve teslim edildi. Şu an salgından dolayı Mescid-i Nebî gezilemiyor, ama restorasyonu tamamlandı. Bu işin sadece dekorlaması bir buçuk ay zaman aldı, ama gövde oluşturması daha uzun sürdü. Dekor öncesini de 2 ay gibi bir zamanda çalıştık. 20 kişilik bir ekiple bu işi başardık” diye konuştu.

Firma olarak çok gurur verici bir işe imza attıklarının altını çizen Çalışkan, “Ecdadımızın mukaddes topraklarda yaptığı eserin çinilerini bu yüzyılda tekrar bizim yapmamız çok güzel bir duygu. Elimizin geçmiş ustalara dokunması ve bunun kutsal bir mekanda sergilenmesi bizim için iftihar kaynağı” ifadelerini kullandı.