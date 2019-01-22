(Özel) Metropol ördek hayatını kaybetti

Bursa'da sahibinin peşinden şehir turu atan, kırmızı ışıkta durup yaya yolunu kullanan ördek 2 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa'da ikamet eden 11 yaşındaki Akif Sazak'ın bilgisayar merakı sebebiyle ailesi ona bir ördek aldı. Ördek ile sıkı dost olan Akif, bilgisayar bağımlılığını yendi. İkili arasında kısa sürede büyük dostluk kuruldu. Evde bir an bile sahibinin yanından ayrılmayan Paytak, hafta sonları da küçük çocukla birlikte şehir turu atmaya başladı. Zaman içerisinde Akif Sazak ile birlikte metropol hayatına alışan Paytak, kırmızı ışıkta durup yaya yolunu kullandı.

Küçük Akif ile Paytak'ın dostluğu dün itibariyle sona erdi. Paytak evde hayatını kaybetti. Ördeğin ölmesinin ardından Akif'in ailesi Paytak'ı Kayapa tarafındaki boş bir arsaya gömdü. Akif ve küçük kardeşi ördeğe göz yaşlarıyla vedâ etti.