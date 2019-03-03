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(Özel) Minik öğrencilerden çevre dersi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir grup öğrenci, orman içerisindeki mesire alanlarını dolaşıp temizlik yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup öğrenci, orman içerisindeki mesire alanlarını dolaşıp temizlik yaptı. Öğrenciler çevreyi kirletenlere seslenerek çöp atmama konusunda uyarılarda bulundular.


İnegöl'de okuyan bir grup ilköğretim öğrencisi, çevre temizliğine dikkat çekmek için İnegöl'de bulunan ormanlık alanlarındaki piknik yerlerinde temizlik çalışması yaptılar. Ellerine çöp poşetlerini alan öğrenciler çevreye atılan çöpleri toplayarak, çevreyi kirletenlere adeta ders verdiler. Dakikalar içerisinde öğrenciler poşetlerini çöplerle doldururken, gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldılar.


Çevreyi kirletenlere seslenen minik öğrenciler, çöplerin çevreye atılmaması konusunda çağrıda bulundular. Minikler öğrenciler, "Çevremizi temiz tutmalıyız. Çöplerimizi asla yerlere değil çöp konteynerlerine veya çöp poşetlerine atmalıyız. Çünkü bu çevre, doğa hepimizin sahip çıkmalıyız. Yerlere çöp atanları gördüklerimizde onları güzel bir şekilde uyarmamız lazım diye konuştular"

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