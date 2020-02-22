(Özel) Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor

Bursa'da bir fırın, 7 ayrı meyve ve sebzenin karışımından oluşan mor ekmek üretti.

Bursa'da bir fırın, İstanbul Üniversitesi Beyin Araştırma Merkezinin 7 tane meyve ve sebzenin antosiyaninlerden elde ettiği mormiks karışımını katarak mor ekmek üretti. 7 meyve ve sebzenin pigmentinden oluşan mormiks tozu ekmeklere mor renk veriyor. Vücuttaki damar yollarını açtığı bilinen antosiyanin ekmeğe girdiği zaman tam bir şifa kaynağı oluyor. Buğday ve tam buğday ununa mormiks tozunu katarak mor ekmek üreten Aksu Ekmek Fırını, ürettiği mor ekmeklerin 400 gramını 10 liradan satışa sunuyor. Vatandaşlar çok fazla mor ekmeği tanımasa da, kullanıp fayda görenler ise mor ekmekten hayli memnun.

Aksu Fırını yöneticisi Tarık Morgül, "Biz ekşi mayalı ekmekler yapıyoruz. Bunun yanında İstanbul Üniversitesiyle beraber ürettiğimiz mor ekmeğimiz bulunmakta. Üniversitenin laboratuvarlarında hazırladığı mor sebze ve meyve bileşenlerinden oluşuyor. Mor ekmeğe rengini veren karışımın içinde karadut, böğürtlen, vişne, nar, mor soğan ve patlıcanın pigmentleri bulunuyor. Mor ekmeğin insan sağlığına doğru beslenme anlamında ciddi faydası var Bu ekmek antosiyanin ihtiva ediyor. Antosiyanin mor sebze ve meyvelerde bulunuyor. Sebze ve meyveye rengini veren pigmentler olarak adlandırılıyor. Bir meyve ve sebzenin içinde 1 milyon molekül var, rengini veren pigmentler ise 7 tane. İstanbul Üniversitesi bu 7 pigmenti alarak mormiks tozunu üretiyor. Antosiyaninin insanda damar yolu açma özelliği bulunuyor. Ayrıca şeker hastalığını baskılıyor. Alzaymıra karşı etkisi var, mor ekmek doğru beslenmemizi sağlayan bir ekmek çeşidi. Biz bu ekmeği buğday ve tam buğday ununa yüzde 10 katarak üretiyoruz. Bu ekmek Bursa'da sadece Aksu Fırını'nda bulunuyor. Biz 400 gram mor ekmeği 10 liraya satıyoruz. Bu ekmeğin sahtesini de üretiyorlar. Mor ekmeğin üzerine limon damlattığınızda pembeye dönüyorsa gerçek mor ekmektir" dedi.