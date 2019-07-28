(Özel) Motosiklet sürücüsüne yastıklı müdahale

Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsü için mahalleli seferber oldu. Ambulans gelene kadar başının altına evden getirdikleri yastık koyan vatandaşlar, sağlık görevlileri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgül B. idaresindeki 16 AES 781 plakalı otomobil ile Ali Kemal A. idaresindeki 16 FAK 06 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar evden getirilen bir yastığı yaralı sürücünün başının altına koyarak sağlık görevlileri gelene kadar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.