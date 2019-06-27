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(Özel) Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli yolculuğu

Bursa’da motosikletin üzerine yatarak tehlikeli yolculuk yapan sürücü yürekleri ağza getirdi.

Bursa'da motosikletin üzerine yatarak tehlikeli yolculuk yapan sürücü yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki otomobillerin arasından hızla geçen motosikletli, başka bir motosikletin kamerasına yakalandı.


Bursa-Mudanya Yolu Caddesinden şehir merkezi istikametine yolculuk yapan ve adeta ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Ayaklarını havaya kaldırarak motosikletin üzerinde yatan sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kasksız motosikletlinin tehlikeli şovu ise başka bir motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi.


Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün, motosiklet üzerine yatarak, otomobiller arasında hızla ilerlediği görülüyor.

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