(Özel) Motosikletteki ölüm bir iş yerinin kamerasına böyle yansıdı...

Bursa'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Geride 1 yaşında yetim bırakan motosiklet tutkunu genç ise gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza dün gece Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 BDY 716 plakalı otomobilin Irak uyruklu sürücüsü, yol ortasında direksiyonuyla oynayarak aniden sola manevra yapmak istedi. Dikkatsiz sürücü arkasında seyreden 16 JS 328 plakalı motoru fark etmedi.

34 yaşındaki motosiklet sürücüsü Tufan Köybaşı, önce aniden dönen otomobile, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen esnaf Köybaşı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve bir çocuk babası Tufan Köybaşı'nın boynunun kırıldığı tespit edildi. Motor sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı otomobil sürücüsünün arkadaşlarından birinin kazadan saniyeler önce çektiği görüntülerin yanısıra bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Öte yandan ikindi namazına müteakip FSM Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 1 çocuk babası Tufan Köybaşı (34) gözyaşlarıyla toprağa verildi. 1 yaşında Melek bebeği yetim bırakan motosikletli gencin eşi Tuğgen Köybaşı, eşinin yarın doğum günü olduğnuu belirterek, "Benim minik kızım babasız kaldı. Değer miydi? Sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz"dedi.

Köybaş'nın motosikletli arkadaşları da cenazede hazır bulundu. Murat Demircioğlu isimli arkadaşı, "Biz motosikletlileri fark etsinler, görsünler. Küçük taşıt kullandığımız için üzerimize çıkmasınlar. Türkiye'de yeteri kadar fark edilmediğimizi düşünüyoruz. Bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Ama kazaların büyük çoğunluğu diğer araçlardan kaynaklanıyor" dedi.