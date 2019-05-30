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(Özel) Muhtar kendi traktörüyle sahili temizledi

Bursa’nın İznik ilçesinde bir köy muhtarı göl sahilini kendi traktörü ile temizledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir köy muhtarı göl sahilini kendi traktörü ile temizledi.


Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Mersin, kendi traktörüyle İznik Gölü sahilinin bir bölümünü temizledi. Sahildeki yabani otları traktörünün arkasındaki tırmıkla temizleyen Mersin, vatandaşların daha rahat yürümesi ve gölün keyfini çıkartmaları için böyle bir çalışmaya imza attığını ifade etti. Başta Boyalıca sakinleri olmak üzere vatandaşlar da muhtarın bu hassas davranışından dolayı teşekkür etti.

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