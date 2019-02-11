(Özel) O anlar kamerada...4 yaşındaki çocuk babasının elinden kaçınca otomobilin altında kaldı

Bursa'da ailesi ile birlikte gittikleri misafirlikte evlerine dönmek için ayrılan 4 yaşındaki çocuk babasının elinden kurtulup yola fırlayınca bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. 4 yaşındaki Ömer Katmerlikaya ailesiyle birlikte annesinin iş arkadaşının evine misafirliğe gitti. Bir süre burada oturan aile daha sonra evlerine gitmek için yola çıktı. Aile arabalarına binmek isterken 4 yaşındaki Ömer, babası Cemalettin Katmerlikaya'nın elini bırakarak yola doğru koşmaya başladı. Küçük çocuk daha babasından çok uzaklaşamadan Ö.B. isimli sürücünün kullandığı otomobilin altında kaldı. Küçük çocuğun arabanın altında kaldığını gören aile çocuğu alıp kendi imkanlarıyla hastaneye götürürken kazayı yapan Ö.B. de ailenin arkasından hastaneye gitti.

4 yaşındaki Ömer kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatırken, küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'a götürüldü.