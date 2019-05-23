(Özel) Öğrenciler istedi yeni rektör hemen düzenleme yaptı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler göreve yeni başlayan rektörün isteklerine anında cevap vermesi üzerine teşekkürlerini sundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne 1 ay önce atanan Ahmet Saim Kılavuz'un ilk işi öğrencilerin isteklerine cevap vermek oldu. 4 yıldır yapılmayan yaz okulu uygulamasını yeniden başlatan rektör, bütünleme sınavlarını Eylül ayından öğrencilerin istekleri doğrultusunda Temmuz ayına aldı. Rektör bununla da yetinmedi. Dersleri kaldığı için mezuniyet törenine katılamayan öğrencilerin mezuniyet törenine katılmasının önünü de açtı. Yaptığı bu yerinde uygulamalarla okulda adeta kahraman gibi bahsedilen Rektör Kılavuz, öğrencilerin büyük takdirini kazandı. Öğrenciler isteklerini yerine getiren hocalarını yere göğe sığdıramadı.

Yeni rektörle birlikte isteklerinin bir bir yerine getirildiğini ifade eden öğrenciler "Geçtiğimiz yıllarda son sınıf öğrencileri arkadaşlarımız mezun olamadıkları için katılamıyorlardı. Diplomalarını alamadıkları için bu dönemlerin bölünmesine sebep oluyordu. Yeni rektörümüz bunu ortadan kaldırdı. Artık bu arkadaşlarımız mezuniyet törenine katılabilecek. Yaz okulu uygulamasının gelmesi de çok iyi oldu. Biz öğrenciler olarak bundan çok mağdurduk. Yaz okulu bizim için büyük avantaj, bütünlemenin Eylül ayında yapılmasından çok muz. Bunun sınavlardan sonraya alınması bizim için avantajlı oldu. Yeni rektörümüze bizim sesimize kulak verdiği için teşekkür ederiz" dedi.

Göreve bir ay önce başladığını belirten Uludağ Üniversitesi Rektörü Saim Kılavuz, "Kısa süre içerisinde ekibimizi oluşturduk. Şimdi canla başla öncelikle veli nimetimiz olan öğrencilerin problemlerini çözerek çalışmaya giriştik. İnşallah bu çalışmalarımızın olumlu semereleri önümüzdeki dönemde devam edecek. Öğrencilerimizin bütünlemeyle ilgili talepleri vardı. Bütünleme Eylül ayında yapılıyordu. Bu dönemde devlet memurluğu, lisans üstü sınavları var, bu durum öğrencilerimize sorun oluşturuyordu. Bunu Temmuz ayına aldık. Ardından 4 yıldır yapılmayan yaz okulu uygulamasını akademik takvim bu yıl çok sıkışık olmasına rağmen 5 haftaya yoğunlaştırmak suretiyle başlatıyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin büyük ölçüde sıkıntılarını gidermeye gayret ettik. Bundan sonrada sportif ve kültürel faaliyetler açısından öğrencilerimizin taleplerini karşılayan bir üniversite yönetimini karşılarında bulacaklar. Biz öğrenciler için varız. Öğrenciler olduğu için biz bu üniversitede hocalık yapıyoruz. Karşılıklı iş birliği samimiyet içerisinde Bu üniversiteyi daha ileriye götüreceğiz. Öğrencilerimize düşen canla başla çalışmak" diye konuştu.