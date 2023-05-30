(Özel) Öğrenciler lemurları elleriyle besledi

10'u yavru 48 lemur ise hiç çekinmeden çocukların ellerinden muzları afiyetle yedi.

Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 135 türden bini aşkın hayvanın bulunduğu ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesine gelen öğrenciler lemurları elleriyle besledi. Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa'daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'nin tam üyesi olan hayvanat bahçesinde öğrenciler, ilk olarak bakıcılarla birlikte hazırlık yaptı.

Daha sonra gruplar halinde belli sayıya kadar lemurların yanlarına giren öğrenciler, elleriyle beslenmelerine yardımcı oldu. İlk başlarda ürkek olan öğrenciler, daha sona bunu yendi. Öğrencilerin sırtına çıkan lemurlar ise, ellerindeki muzları afiyetle yedi.

Seçilen öğrencilerin haricinde diğer sınıf arkadaşları ise, onları uzaktan seyrederken büyük heyecan yaşadı. Şu anda 38 olan lemur sayısına yavruları da eklenince bu sayı 48'e çıktı. Annelerin sırtından ve göğsünden inmeyen yavrular da çocukların ellerinden muz yemeyi ihmal etmedi.

Büyük heyecan yaşayan çocuklar, "Bizim için güzel bir tecrübeydi. İlk başta çok heyecanlandım. Ama sonra alıştık. Ellerimizle muzları onlara verdik. Sırtıma lemur çıkınca, kardeşim çıktı sandım" diye konuştu.