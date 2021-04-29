(Özel) Okul bahçesindeki ağaç katliamını mahalleli önledi

Bursa'da bir okulun bahçesinde izinsiz kesilen ağaçların katledilmesini mahallenin tepkisi önledi.

Osmangazi ilçesi Hürriyet mahallesinde bulunan Hürriyet Anadolu Lisesinin bahçesinde bulunan her biri 60 yıllık çam ağaçları yapılan inşaat sebebiyle kesilmeye çalışıldı. Ağaçlardan 3 tanesinin kesildiğini gören mahalleli duruma tepki göstererek müdahale etti. Durumun şikayet edilmesi üzerine okulun bahçesinde yapılacak inşaat sebebiyle ağaçların izinsiz kesildiği tespit edildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ağaçların kesimini durdu. Ağaçların kesilmemesi için mücadele veren mahalleli yeşil alanı kurtardıkları için büyük mutluluk yaşadı.

Ağaçların kesimine tepki gösteren mahalle sakini Eser Sürer, "Mahallemizde bulunan okulun bahçesine inşaat çalışması başlatıldı. İnşaat çalışmasını binanın yıkıldığı alanda değil de ağaçların bulunduğu alanda yapmaya çalıştılar 3 tane ağacı kestiler bu ağaçlar 60 yıllık ağaç. Bizim oksijen kaynağımız. Biz de mahalleli olarak tepki gösterdik. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri; bölgeye gelip inceleme yaptı. Yüklenici firmanın kesim izni olmadığını gördü. Mahallemizdeki yeşili koruduğumuz için mutluyuz" dedi.