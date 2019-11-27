(Özel) Ölmek üzere olan yavru kedinin büyük değişimi

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan hayvansever Fatma Şeren, sokakta minik bedeni enfeksiyon kapmış ve ölmek üzere olan kedi yavrusunu iyileştirdi. Yavru kedinin büyük değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

20 gün önce sokakta, bedeni enfeksiyon kapmış ve ölmek üzere olan kedi yavrusu bulan Şeren, "Bir pazar günü nöbetçi eczane ararken karşıma bu can çıktı. İshalden ve enfeksiyondan arkası çürümüş, derin yaralar vardı. Neredeyse kuyruğu çürümeye başlamıştı. 20 gün boyunca tedavi uyguladım. Enfeksiyon ve ishali geçti. Sağlıklı yavru bir kedi oldu. Bakın nasıl bir güzellik çıktı ortaya" dedi.

Hayvansever Fatma Şeren, İstanbul'da terzilik yaparken bir yandan da sokak hayvanlarına sahip çıktı. Zamanla baktığı hayvanların sayısı artınca da İstanbul'daki evinden kalkıp Bursa'nın İznik ilçesine yerleşti. Hayvansever Fatma Şeren, şimdi oğlu Dinçer ile birlikte İznik-Adapazarı yolu Çiçekli mevkiinde 2 dönüm arazi üzerine kurduğu rehabilitasyon merkezinde 80'den fazla sokak hayvanına bakıp onları tedavi ediyor. Şeren, merkezi için sadece mama desteği istiyor.