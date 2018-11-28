(Özel) Ölüm bir adımla işte böyle teğet geçti...

Bursa'da 6 katlı apartmanın en alt katında bulunan ayakkabı mağazasında çıkan yangın ve patlamada apartman sakinlerinin yanmaktan son anda kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, önceki gece merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki ayakkabı mağazasında meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede işyerini. Duman ve gazın etkisiyle mağazanın camları patlayarak çevreye sıçradı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, dükkanın üzerinde bulunan apartmanda oturan vatandaşların alevlerin arasından son anda çıktığı görüldü. Bir vatandaşın ise kopan elektrik kablolarının yere düşmesi sonucu çıkardığı kıvılcımlardan saniye farkıyla kurtulduğu görüldü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın bir saatlik çabalar neticesinde söndürülerek kontrol altına alındı.

İş yeri sahibi 39 yaşındaki Kadir B, oturduğu kaldırımda gözyaşları içerisinde yanan dükkanını seyretti. Dükkan ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlattı.

Patlama sesine uyandığını belirten bir vatandaş, binada oturan Suriyeli aile için endişe ettiğini belirterek, "Büyük bir ses çıktı, bomba gibi patladı. Binanın 3. katında Suriyeli aile var. Bu yanan yer ayakkabı dükkanı. Binada bulunan diğer vatandaşların zehirlendiğini düşünüyorum. Sesi duyar duymaz dükkanın yandığını gördüm ve bağırarak herkesi uyandırdım. Daha sonra komşular ile yan binaya geçerek itfaiyeyi aradık" diye konuştu.

Yetkililer, yangında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.