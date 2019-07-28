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(Özel) Ölümüne serinlik

Bursa’da havanın ısınmasıyla birlikte tehlikeyi fark edemeyen çocuklar, süs havuzlarına akın etti.

Bursa'da havanın ısınmasıyla birlikte tehlikeyi fark edemeyen çocuklar, süs havuzlarına akın etti. Çöl sıcaklarıyla birlikte süs havuzlarına atlayan çocuklar, elektrik çarpması, sağlıksız su gibi tehlikelere aldırış etmeden havuzlarda yüzüyor.


Artan hava sıcaklıkları, bazı çocukları kendilerince belirledikleri "alternatif eğlence" seçeneklerine zorlarken, yaşları 7 ila 13 arasında değişen çocuklar serinlemek için Ata Park'ta bulunan süs havuzuna girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında süs havuzunda yüzen çocuklar, kimseye aldırış etmeden yüzmenin keyfini çıkardı. Çocuklar havuza girmenin tehlikeli olduğunu söyleyen vatandaşlara da kulak asmadı.


Süs parklarında yüzmenin sağlıklı olup olmadığını soranlara ise "Bizim için bir yüzme havuzu yapın, burada yüzmeyelim" şeklinde cevap verdi.


Belediyenin "Havuza girmek, tehlikeli ve yasaktır" levhası olmasına rağmen suda yüzmeye devam eden çocuklar, havuzdan çıktıktan sonra bir müddet güneşlenirken, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

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