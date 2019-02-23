(Özel) Önce hastane koridorundan kurtuldular, şimdi de bebekleri dünyaya geldi

Bursa'da 8 aylık hamile eşiyle maddi imkansızlık sebebiyle hastane koridorunda yatıp kalkan Feridun İvdil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün sahip çıkmasıyla önce sıcak ve temiz yuvaya ardından bebeğine kavuştu. Dramdan mutluluğa ulaşan İvdil ailesi sıcak yuvalarında dünyaya yeni gelen çocuklarını büyütüyor.

Doğacak çocukları "anne karnında üşümesin" diye hastane koridorlarında yaşayan ve devletin sahip çıkarak bir eve yerleştirdiği Feridun ve Gülçin İvdil çifti, devlet koruması altında yeni doğan bebekleri Kerem'i sıcak yuvalarında büyütüyor. İhlas Haber Ajansı'nın Dünya Engelliler Günü'nde gündeme getirdiği hastane koridorlarında yatan ailenin dramına devlet ve hayırseverler sessiz kalmadı. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek koridorda yatan aileyi geçici olarak bir bakım evine, daha sonra sıcak bir yuvaya aldı. İşsiz babaya da toplum yararına çalışma programı kapsamında iş sözü verildi. O aile şimdi dünyaya yeni gelen oğulları Kerem ile birlikte sıcak yuvalarında yaşıyor.

"Devlet bize ev buldu, sıcak bir yuvamız oldu"

Eşiyle birlikte yeni hayatından çok memnun olduğunu dile getiren Feridun İvdil, "Hastane koridorlarında yatıp kalkıyorduk. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bizi hastaneden aldı ve geçici olarak belediyeye ait bir bakım evinde kaldık. Eşimin doğumu yaklaşınca, onu da özel bir kadın doğum hastanesine yatırdılar ve eşim orada doğum yaptı. Doğumdan sonra devlet bize ev buldu ve yardımseverlerin getirdiği eşyalarla evi dizdi, sıcak bir yuvamız oldu" diye söyledi.

"Oğlum sıcak bir yuvaya sahip oldu, akşam eve gelince yorgunluğumu onunla gideriyorum"

Şu an bir işte çalıştığını ve oğlu sıcak bir yuvada dünyaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen İvdil, " Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü otoparkında çalışıyorum, rahatım da işim de çok iyi. Orada herkes bana destek oluyor. Bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Çok sevinçliyim, oğlum şu an sıcak bir yuvaya sahip oldu, sağlığı da iyi durumda. Akşam eve geldiğimde yorgunluğumu oğlumla gideriyorum, onu görünce hiçbir yorgunluğum kalmıyor. Başta Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Erkut Öneş Bey olmak üzere bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Çocuğuma sıcak bir yuva kurduğum için çok mutluyum"

Yardımcı olan herkese teşekkür eden Gülçin İvdil, "Çocuğumuza sıcak yuvamızda kavuştuk, bizi bu duruma getiren başta Müdürümüz Erkut Öneş olmak üzere herkese teşekkür ederim. Sıcak bir eve geçip, çocuğuma sıcak bir yuva kurduğum için çok mutluyum. Devlet bize sahip çıktı, çocuğumu dünyaya getirdim, yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, "Aileyi hastane koridorundan alıp sıcak bir yuvaya yerleştirdik. Uludağ OSB bir yıllık ev kirasını karşıladı. Daha sonra o gün söz verdiğimiz gibi Feridun İvdil'i toplum yararına çalışma kapsamında işe aldık. Şu anda burada çalışıyor. Çocuğumuz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Onu da bakanlığımızın sosyal, ekonomik destek hizmetinden yararlandırıyoruz" dedi.