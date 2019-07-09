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(Özel) Önce namaz kıldı, sonra camideki tarihi saati çaldı...O anlar kamerada

Bursa’da bir şahıs namaz kılma bahanesiyle girdiği camideki 100 yıllık saati çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da bir şahıs namaz kılma bahanesiyle girdiği camideki 100 yıllık saati çalarak kayıplara karıştı. Zanlı, önce güvenlik kamerasına sonra da Hırsızlık Büro ekiplerine yakalandı. Saat ise bulunamadı. Hırsızın namaz kılma numarası yaparken etrafı gözetlemesi ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.


Olay, şehir merkezindeki Nakkaş Ali Camisi'nde meydana geldi. Namaz kılma bahanesiyle camiye giren H.C. (41) önce namaza durma numarası yaptı. O esnada etrafı kolaçan eden H.C. pencereden de dışarıyı kontrol etti. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan H.C. caminin duvarında asılı duran ve 100 yıllık tarihi olduğu tahmin edilen saati sökerek yanında getirdiği poşete koydu. Hiçbir şey olmamış gibi camiden ayrılan hırsız saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.


Saatin yerinde olmadığını fark eden cami görevlileri hemen polise giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin H.C. olduğunu ve daha önce de 2 ayrı marketten oyun konsolu ve drone çaldığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli güven timleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken camiye ait 100 yıllık saat ise bulunamadı.

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