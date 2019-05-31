(Özel) Organ nakli bekleyenlere çifte bayram

Bursa'da organ bekleyenler çifte bayram yaşadı. Nakil bekleyen 100'lerce hastadan 4'ü, bağışlanan organlarla hayata tutundu. 21 aylıkken vefat eden bebeğin böbrekleri 11 aydır nakil bekleyen 32 yaşındaki hastaya takıldı.

Diyarbakır'da vefat eden 21 aylık bebek ile Çanakkale'de vefat eden 51 yaşındaki İdris Ünlü'den alınan böbrekler, 100'lerce nakil bekleyen hastaya umut oldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen organlar için zamanla yarışıldı. Hastalar, listede ilk sırada olmanın yanı sıra organ uyumunun da önemli olduğu eşleşmenin sonuçlarını sabırsızlıkla beklendi. Hastane koridorunda bekleyen hastalardan isimleri okunanların yüzleri gülerken, okunmayanlar ise umudunu kaybetmedi.

Diyarbakır'da yüksekten düşme sonucu vefat eden 21 aylık bebeğin böbrekleri yeterli iyileşme sağlayamayacağı için tek kişiye takılırken, Çanakkale'den gelen böbrekler ise ayrı ayrı 2 kişiye takıldı. Çifte bayram yaşayan hastalardan 11 aydır böbrek bekleyen ve 4 yıldır diyalize giren 32 yaşındaki Cafer Gürbüz, 21 aylık böbreğinin başarılı bir şekilde nakliyle sağlığına kavuştu. Kendisiyle ilgilenen başhemşire ile birlikte kameralara mutluluk pozu veren Gürbüz, ayağa kalkacağı günü bekliyor. Çanakkale'den gelen böbrekler ise 13 yıldır diyalize giren 56 yaşındaki İsmail Karabulut ve 1 yıldır diyalize giren 42 yaşındaki Ümit Yaşar Turanlı'ya nakledildi. Ayrıca bekleme listesinde 1,5 aydır bekleyen 56 yaşındaki Emir Eren'e de Bursa'daki başka bir hastanede vefat eden Fatma Terzi'den gelen karaciğerin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Başarılı operasyonlara imza attıklarını belirten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Vuruşkan, “Diyarbakır'dan gelen 2 böbrek 21 aylık bir bebeğe aitti. Burada yapılan değerlendirmelerde ayrı ayrı takıldığında yeterli iyileşmeyi sağlayamayacağını düşündüğümüz için tek kişiye naklini gerçekleştirdik. Çanakkale'den gelen vericiye ait böbrekleri ise ayrı ayrı 2 kişiye nakil ettik. Şu anda hepsinin sağlık durumu çok iyi olduğunu görüyoruz. Kadavradan organ nakli en önemli konumuzdur. Nakil bekleyen insanların sağlığına kavuşabilmesi için bağışlar ne yazık ki yeterli olmuyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş kadavra bağışlarını arttırmalıyız. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Güney Marmara'nın ortalamaları Avrupa ülkeleriyle aynı standarda geldi. Tüm Türkiye'de bunun böyle olmasını istiyoruz. Kullanılamayacak ve toprak olacak organların ailelerin duyarlılığı ile ihtiyacı olan kişilere nakledilmesi çok önemlidir” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Ekrem Kaya ise, “Bursa bölgesi, en çok organ bağışının yapıldığı bölge konumundadır. Geçen yıl ki organ bağışı verilerimiz Avrupa organ bağışının üzerinde gerçekleşti. Bu yıl biraz duraksadık. Ancak son günlerde yapılan nakillerle hastalarımız da bizler de çok mutlu oldu” dedi.

Organ Nakli Koordinatörleri Sahriye Keskin, Ersin Elgin, Rafet Oflaz ve Kerem Selimoğlu, kadavradan nakillerin daha fazla olması için doktorlara destek oluyor.