(Özel) Organik tarıma "üniversiteli solucan" desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Türkiye'deki bütün arazi şartlarında hayatta kalan iplik solucanı türünü üretmeyi başardı. Bu minik solucanlar sebze ve meyvelere zarar veren böcekleri öldürüp, tarım ilacı kullanılmasını ortadan kaldıracak.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Susurluk, dünyada 4 ülkede organik tarım elde etmek için kullanılan iplik solucanı üretmeyi başardı. Bu solucanlar toprağa bırakılarak burada ürüyor ve sebze ve meyvelere zarar veren böceklerin içine girip onları öldürüyor. Bu sayede meyve ve sebzedeki haşeratı öldürmek için kullanılan kimyevî tarım ilaçları kullanılmayacak. Dünyada iplik solucanları tarımda Amerika, Almanya, Hollanda ve İngiltere'de üretilip kullanılıyor. Yurt dışından bu solucanları almak oldukça maliyetli. Bu solucanları laboratuvar ortamında üretmek için kolları sıvayan Prof. Alper Susurluk, Türkiye'deki bütün vilayetlerde toprakta hayatını idame ettirecek bir tür iplik solucanı üretmeyi başardı. Türkiye'de ilk defa iplik solucanı üreten Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Susurluk, projesi TÜBİTAK proje performans ödülüne layık görüldü.

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Alper Susurluk, “Tarımda ilaç alternatifi olacak bir proje. Bu projeyi 2013 yılında bitirdik. TÜBİTAK'dan projemizden ödül aldık. Toprakta ufak bir canlı olan iplik solucanını laboratuvar ortamında ürettik. Bu iplik solucanı sebze ve meyvelere zarar veren haşeratın içine girip onları öldürüyor. Ürettiğimiz bu canlıyı çoğaltıp toprağın içine yerleştirdik. Bu canlılar meyve ve sebzelere zarar veren haşeratı yok ediyor. Ziraî ilaç kullanımını asgariye indirecek, yüzde yüz organik tarım elde edilebilecek. İplik solucanını üretmek için tüm illerden toprak getirip tahlil ettik. Türkiye'deki topraklara uyumlu solucanı üretmeyi başardık. TÜBİTAK'dan ödül aldık. Bu ürüne ayrıca patent aldık. Bu gözle görülmeyen iplik solucanları suyla karıştırılıp araziye serpilecek. Bu solucanlar arazideki zaralı böceklerin içine girip onları öldürecek. Kimyasal ilaçlar insana ve tabiata büyük zararlar veriyor. Bizim geliştirdiğimiz metotla sağlıklı ürünler yenebilecek. Türkiye'de bu projeyle uğraşan 3 üniversite var. Ama üretim yapan olarak Türkiye'de biz ilkiz. Bu bu solucanlara ruhsat alırsak ve iyi bir altyapı oluşursa 2-3 yıl içinde seri üretime geçilebilir. Dünyada bu metodu tarımda Amerika, Almanya, Hollanda ve İngiltere kullanıyor. Bu solucanlar tarlaya serptiğinizde 6 ay etkili oluyor” dedi.