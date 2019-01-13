(Özel) Oto yıkama okulu

Bursa'daki bir okulda öğrenciler otomobillerin detaylı temizliğini yapıp harçlık kazanıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 15 Temmuz Şehitleri Meslek Eğitim ve Öğretim Külliyesi, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araç Teknolojileri Bölümü Otomotiv Boya Dalı öğrencileri, okulda otomobillerin detaylı temizliğini yapıyor. Okulda döner sermaye kapsamında fatura karşılığı araçlara pasta, cila, far temizliği, iç-dış yıkama, lastik ve jant temizliği ile parlaklığı, bagaj, motor temizliği yapılıyor. Yaklaşık bir ay önce faaliyete giren uygulamada araçtaki her işlemi öğrenciler yaparken, öğretmenler ise gençlerin başında duruyor. Piyasanın altındaki fiyatlarda aracın temizliği yapılırken, dışarıdaki herkes randevu karşılığında temizliğini yaptırabiliyor. Ayrıca bu uygulama sayesinde öğrenciler okul harçlığı kazanıyor.

“Otomobillerin detaylı temizliğini yapıyoruz”

Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Yavuz Kaştaş, “Burada dersimizin konusu olarak otomobillerin detaylı temizliğini yapıyoruz. Asıl işimiz pasta, cila, yüzey koruma. Bu tür uygulamaları öğrencilerimizle yapıyoruz. Araç sahibinin isteğine göre daha detaylı temizlik yapabiliyoruz. Şu anda fatura kesmek suretiyle dışarıdan gelen birisinin aracının temizliğini yapıyoruz. Telefonlarımız kilitleniyor. Fiyat olarak uygun. Piyasanın yarısına yapıyoruz. Öğrencilerimiz hevesle çalışıyor. Pasta-cila 200 TL+KDV, tam bakım 250 TL+ KDV. Aracını tanıyamayan arkadaşlar var” dedi.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Şefi Mehmet Şerif Sarıkaya ise, “Sektörle yaptığımız çalışmadan olumlu tepkiler aldık. Dışarıya açılma kararı verdik. Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra bu işi yapacağız” diye konuştu.

Öğrenciler ise, 6 ayda bu işi öğrendiklerini, yaptıkları iş sayesinde ileride meslek sahibi olacaklarını söyledi.

Okul Müdürü İlyas Küçük, “Okulumuzda 9 tane bölüm var. Bin 500 civarında öğrencimiz var. Hizmete devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Dışarıya göre fiyatı uygun”

Aracına bakım yaptıran bir kişi ise, “Bir arkadaşım vasıtasıyla buraya getirdim. Onun aracını çok beğenmiştim. Benim aracım da çok güzel olmuş. Dışarıya göre fiyat çok uygun” şeklinde konuştu.