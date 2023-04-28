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(Özel) Otobanda canlarını hiçe sayarak böyle gittiler

Bursa’da iki kafadar arkadaş otobanda motosikletin üzerine uzanarak seyrederken o anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki kafadar arkadaş otobanda motosikletin üzerine uzanarak seyrederken o anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.


Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kafadar motosikletleri ile yüksek hızda canlarını hiçe sayarak seyretti. Daha sonra ise kafadarlar motosikletin üzerine oturarak gitti.


Yürekleri ağza getiren anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

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