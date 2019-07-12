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(Özel) Otobanda motosikletle ölümüne yolculuk

Bursa’da çılgın genç, motosikletini 110 kilometre hızda yatarak kullandı.

Bursa'da çılgın genç, motosikletini 110 kilometre hızda yatarak kullandı. Otobanda farları yanmayan motosikletini üzerine yüzüstü yatarak kullanan çılgın genç bir sürücü tarafından kaydedildi.


Bursa-İzmir yolunda gece saatlerinde seyir eden kimliği belirsiz sürücü, yaklaşık 110 kilometre hızla giden motosikleti, yüzüstü yatarak kullandı. Yüzüstü uzanarak motosikleti kullanan sürücünün hızına arkasındaki özel araç bile yetişmekte zorlandı. Sürücünün bu yolculuğu arkasından gelen minibüs sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.


Görüntülerde, tehlikeli yolculuk esnasında sürücünün kask kullanmadığı, motosikletinin plakasının olmadığı ve farlarının yanmadığı dikkat çekerken, önüne çıkan araç ve kasislere rağmen hızını kesmediği görülüyor.


Minibüs sürücüsünün zaman zaman hız göstergesine baktığı ve ibrenin 110 kilometre olduğu görülüyor. Görüntülerin sonunda yüzüstü uzanarak motosikleti kullanmaya devam eden sürücünün hızla minibüsten uzaklaştığı görülürken hızını ne kadar yükselttiği merak konusu oldu.


Tehlikeli yolculuğu gerçekleştiren sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.

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