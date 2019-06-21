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(Özel) Otobüs önce çarptı, sonra kaçtı

Bursa’da özel halk otobüsü, yol kenarında yolcu indiren aracın dikiz aynasını kırdı.

Bursa'da özel halk otobüsü, yol kenarında yolcu indiren aracın dikiz aynasını kırdı. Otobüs şoförü durur gibi yapıp kaçtı.


Kaza, dün öğle saatlerinde Osmangazi İlçesi Çakırhamam'da meydana geldi. İddiaya göre, 16 BOS 06 plakalı özel otomobilin sürücüsü Soner Büyükaltıner, yolcu indirmek için lüks aracını yol kenarına çekip dörtlüleri yaktı. Bu esnada, araca yanından geçerken 16 M 14800 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çarpma sonucu 3 bin liralık dikiz aynası kırılan Büyükaltıner, otobüs şoförünün arkasından koşarak durdurmaya çalıştı. Otobüs şoförü, az ileriye park edip geleceğini belirterek olay yerinden kaçtı.


Soner Büyükaltıner, ''Yol kenarına aracımı park ettim, dörtlülerimi yaktım. Arkadaşımı indirecektim. Sonra yanımdan 16 M 14800 plakalı özel halk otobüsü geldi. Dikiz aynasını kırdı. Arkasından bağırarak durdurmaya çalıştım. Az ileride durdu. Sonra yanıma geldi. 'Aracı müsait bir yere çek de tutanak tutalım' dedim. Fakat durmayıp kaçtı. Sonra servisi aradım, servis geldi. Aracımda 3-4 bin liralık maddi hasar var. Lastiğim de patladı. Şoförler Odası'na ulaştım, durumu bildirdim. Mağdurum” dedi.

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