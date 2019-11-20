(Özel) Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde Osmanlı Devleti'nin ilk akçesi basılıyor

Osmangazi Belediyesinin yaptırdığı Panorama 1326 Fetih Müzesi'ne yeni bir bölüm eklendi. Alışveriş standından 5 TL'ye bakır para alan ziyaretçiler, çekiçle Osmanlı'nın ilk akçesini basıyor.

Osmangazi Belediyesinin ziyaretçi rekorları kıran Panorama 1326 Fetih Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor. Müzede, çarşamba günü ise halk günü uygulaması yapılıyor. Müzenin alışveriş standına cumartesi gününden itibaren yeni bir bölüm eklendi. Stanttan 5 TL'ye bakır para alan ziyaretçiler, hazırlanan sette oturup çekiçle Osmanlı'nın ilk akçesini basıyor. Hatıra anlamında önemli yeri olan sikkelerin ön yüzünde Orhan Gazi'nin döneminde basılan Osmanlı'nın ilk akçesinin resmi, diğer yüzünde ise müze veya Osmangazi Belediyesinin logosu bulunuyor. Müzeyi ziyaret edenler, hatıra ve hediyelik olarak akçeleri verebiliyor.

Panorama 1326 Fetih Müzesi Müdürü Orhan Mollasalih, “Osmangazi Belediyesinin yaptırmış olduğu Panorama 1326 Fetih Müzesi, 1 Kasım 2018 yılında açıldı. O günden bu yana Bursa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi oldu. 630 bini aşkın ziyaretçimizi ağırladık. Müzemizde yeni bir anı uygulaması başlattık. Burada Osmanlı'nın ilk akçesini basıyoruz. Osmanlı Devleti ilk akçesini 1327 senesinde Orhan Gazi tarafından bastırmış. Misafirlerimiz buraya geldiğinde hediyelik eşya mağazamızdan akçe basılacak olan metali kesesi ile birlikte alabilirler. Alınan akçeyi kendileri de basabilirler, biz de basabiliyoruz. Bunları hatıra olarak saklayabalir veya hediye verebilirler. Uygulamamız yeni başladı. Bu hatıra paramız cüzî bir fiyata, 5 TL'ye basılmakta” dedi.

Uygulamaya yeni başladıklarını, ama ilginin çok güzel olduğunu dile getiren Mollasalih, “Hatıra paramızın iki yüzü var. Bir yüzünde müzemizin logosu, bir tarafından da yazı olarak Orhan Gazi'nin o dönem kendi adına bastırdığı için ‘Orhan halledallahü mülkehu' yazıyor. Yani ‘Allah Orhan'ın mülkünü daim eylesin' yazıyor. Tercihe göre belediyemizin de logosu kullanılabiliyor” diye konuştu.