(Özel) Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da park halindeki araç alev alev yandı. Yanan aracın yanındaki diğer araçları uzaklaştıran mahalleli, alevleri korku dolu gözlerle izledi.

Yangın, merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa'ya kardeşini ziyaret etmek için gelen Abdullah D.'ye ait 34 AN 3697 plakalı otomobil, Yavuz Selim Sokak üzerinde park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle bagaj kısmından alev aldı. Kısa sürede tüm aracı saran dumanları fark eden mahalle sakinleri, yanan otomobilin yanında bulunan diğer araçları uzaklaştırarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahalede bulunurken, polis ekipleri de LPG'li araçta muhtemel bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Gece saatlerinde sokağa dökülen mahalleli, korku dolu gözlerle yanan otomobilin söndürülme çalışmalarını izledi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ekiplerce araştırılıyor.