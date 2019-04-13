(Özel) Parkta sincap gören gençlerin şaşkınlığı kamerada

Bursa'daki botanik parkta hayatlarında ilk kez canlı sincap görüp şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşıran gençlerin görüntüsü kameraya yansıdı. Açık alanda ağaçtan ağaca sıçrayan sincabın peşinden koşan gençler heyecandan çığlık atıp hayvanı kovaladı.

Günün büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçirdikleri için dış dünyadan kopuk olan gençler dünyadaki gerçek güzellikleri gördüklerinde ise şaşırıp kalıyor. Dijital dünyadan fırsat bulup Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesindeki 400 bin metrekare alan üzerinde kurulu botanik parka kaçan bir grup genç, bir saat doğa ile baş başa vakit geçirmek istedi. 150 türden 8 bin ağaç barındıran botanik parkın bin 800 metrelik yürüyüş yolunda tura çıkan gençlerin önüne ağaçtan atlayan bir sincap çıkınca ortalık bir anda karıştı. Sincabı gördüklerinde ne yapacaklarını şaşıran gençler çığlıklar atarak sevimli hayvanın peşinden koşmaya başladı.

Sincap gençlerin sesinden korkup tekrar ağaca çıkmak istedi. Ancak bir süre sonra yeniden zemine inerek koşmaya başladı. Bir kez daha çığlık atan gençler bir süre sincabın peşinden kotu. Sevimli sincap bir süre sonra kaçarak gözden kayboldu.

İlk defa canlı olarak sincap gördüklerini anlatan gençler, heyecandan ne yapacaklarını şaşırdıklarını çok mutlu olduklarını söyledi.