(Özel) Penguenlerin balık keyfi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde görevliler tarafından beslenen penguenler, balıkları afiyetle midelerine indirdi. Flamingoların beslenmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sevimli misafirlerinden penguenler, bakıcılarının kova ile çıkardığı sesi duyunca koşuşturmaya başladı. Kimi paytak paytak hızla yürümeye çalışırken, kimi ise havuzun içerisinden hızla takip etmeye seçti. Kovadan çıkan balıkları sıraya geçerek bir bir midelerine indiren penguenler, kendilerini izleyen çocuklara da büyük heyecan yaşattı.

Çok zevkli bir gün geçirdiklerini belirten çocuklar, farklı farklı hayvanları tanıma fırsatı bulduklarını söyledi. Penguenlerin ise çok tatlı olduğuna dikkat çeken öğrenciler, onların korunması gerektiğini ifade etti.

206 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarına uygun yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, 121 tür ve yaklaşık bin 300 hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında on binlerce vatandaşı ağırlayan hayvanat bahçesi, Kasım ayında yazdan kalma havada da öğrencilerin akınına uğradı.

Flamingoların beslenmesi ise çocukların çok dikkatini çekti. Bakıcısı tarafından bırakılan yiyecekleri yemek için uğraş veren flamingolar, farklı yeme teknikleriyle beğeni topladı.