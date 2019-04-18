(ÖZEL) Pes doğrusu...Mezarlığın kapısını çaldılar

Bursa'da hırsızlar mezarlığın demir kapısını çaldı. Kapının bir süre önce özürlü bir gencin babasının mezarına daha kolay ulaşabilmesi için yapıldığı öğrenildi.

Olay Hamitler Mezarlığı'nda meydana geldi. Aynı mahallede mezarlığının arka kısmına bakan evlerden birinde ikamet eden özürlü bir genç, seçim çalışmaları sırasında mahalleyi ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa milletvekillerinden, babasının kabrine gitmekte zorlandığını belirterek, mezarlığın arka kısmına bir kapı yapılmasını talep etti. Gencin isteği üzerine harekete geçen belediye ekipleri, mezarlığın arka kısmında gencin evine bakan bölgeye küçük bir giriş kapısı yaptı.

Ancak 1.5 metre genişliğindeki demir kapı geçtiğimiz gece kimliği belirsiz hırsızlar tarafından yerinden sökülerek çalındı. Kapının yerinde olmadığını fark eden mezarlık görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede delil aradı. Açık kalan bölge güvenlik sebebiyle tel örgüyle kapatıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatan emniyet güçleri, kapı hırsızlarının peşine düştü. Öte yandan özürlü gencin zor durumda kalmaması için belediye ekiplerinin aynı yere yeniden kapı takacağı öğrenildi.