(Özel) Petshopçulardan merdiven altında hayvan satışı uyarısı

Profesyonel Hayvan Ticareti ile Uğraşanlar Derneği (PET-DER) Başkanı Misak Kahyaoğlu, petshoplarda kedi ve köpek satışına yasak gelmesinin ileride Türkiye'de sağlık problemlerini de beraberinde getireceğini belirterek, "Biz bunları satmazsak, merdiven altları dolacak. Türkiye'de salgın hastalığa sebep olacak" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı tasarıyla petshoplarda kedi ve köpek satışına yasak geliyor. Bu hayvanları almak isteyenler artık kataloglardan seçim yapacak. Ayrıca petshoplardan aldıkları kedi ve köpekleri sokağa terk edenlere para cezası verilecek.

Kedi ve köpeklerin petshoplardan satışının yasaklanmasına tepki gösteren PET-DER Başkanı Misak Kahyaoğlu, bunun ileride büyük sıkıntıları beraberinde getireceğini iddia etti. Bu tasarının hayvanseverler tarafından yapılan şikayetler üzerine gerçekleştiğini belirten PET-DER Başkanı Kahyaoğlu, “En büyük sorunumuz kanun tasarısıdır. Buna aklıselim insanlar zaten karşı geliyor. Biz bunları satmazsak, merdiven altları dolacak. Türkiye'de salgın hastalığa bile sebep olacak. Biz veteriner ile birlikte çalışan kurumlarız. Neden bunun üzerine fazla düşülüyor? Hayvan severlerin yaptığı şikayetlerle ortaya çıkıyor. Biz de dernek olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Kedi köpeğin önünde mama olmadığına dair şikayetler var. Ancak bilmiyorlar ki köpeğin önünde mama olmaz. Sadece su olur. Çünkü belli saatlerle yemek verilir. Kedinin ise her zaman mama ve su olur. Onun saati ve zamanı yoktur. Bilinçsiz bir şekilde idam fermanı imzalıyorlar” dedi.

Şu anda binler kişinin bu kurumlardan ekmek yediğini belirten Kahyaoğlu, “Tabii ki aramızda kötü olanlar da vardır. Ama bunları bize şikayet etsinler. Hayvanseverler gelip bizimle de görüşsün. Biz kimseye bunu, şunu alın demiyoruz. Barınaklardan da hayvan sahibi olunabilir. Ancak kimsenin istediği hayvan barınakta yok. Şu anda ırk kedilerinin barınaktaki resmi rakamı yüzde 0,05'tir. Diğer ırk hayvanlarının ise yüzde 10'dur. Petshoplarda satılan kedi ve köpeklerin hepsinin aylık aşıları ve kimlik bilgileri var. Her şeyi tek tek kontrol altındadır. Hatta bu kimlikleri olmadan yurt dışına bile çıkamıyorlar” diye konuştu.

Petshopların açılmadan önce belge alması gerektiğini belirten Kahyaoğlu, “Bakanlıktan belge aldıktan sonra açabiliyoruz. Daha sonra ise aralıklarla bizleri denetliyorlar. Denetlenen bir yerin üzerini nasıl çizebiliyorlar? Daha sonra kaçak çalışanlar olacak. Kaçak olan bir memlekette hastalıklar da ortaya çıkacaktır. Biz cumhurbaşkanımızla da bu konuyu görüşeceğiz” şeklinde sıkıntılarını dile getirdi.