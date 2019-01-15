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(Özel) Polis ve zabıta bıktı, o bıkmadı

İnegöl ilçesi Ankara yolunda kucağında çocukla birlikte dilencilik yapan kadın, her seferinde ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılmasına rağmen bölgeyi mesken tutmaya devam ediyor.


Bursa-Ankara yolu, Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi girişinde bulunan trafik lambalarında her gün saatlerce yağmur, kar demeden kucağında çocukla birlikte dilenen kadın, herkesi canından bezdirdi. Defalarca şikayet edilmesine rağmen zabıta ve polis ekipleri kadını bölgeden uzaklaştırıyor ve cezai işlem yapılıyor. Fakat aynı kadın aylardır bu bölgeyi neredeyse mesken tutmuş durumda. Soğuk ve dondurucu havada kucağında çocukla, lambalarda duran araçlardan para toplayan kadın, gece karanlık düştükten sonra kayıplara karışıyor.

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