(Özel) Ramazan topunun yerini ses bombası aldı

Bursa'da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı. Eski usul top atışlarında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve gelişen teknolojiyle ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle, sahur ve iftar saatinde itfaiye ekipleri ses bombası patlatıyor.

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı. Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur ve iftar saatinde Tophane'de bulunan yangın kulesinden çıkardıkları ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor. Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.

Tophane'de uygulanan ses bombası uygulamasının daha iyi olduğunu söyleyen Yaşar Korkmaz," Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve ses bombasında daha çok ses çıktığı için bu uygulamaya geçildi. Biz de çevre kirliliği olmadığı için bu uygulamayı beğeniyoruz." dedi.