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(Özel) Şaka gibi...Yıllardır evinin önünde duran 47 yıllık traktörüne otoyol cezası geldi

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan Ali Kılınç, evinin önünde duran 47 yıllık traktörü için telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan Ali Kılınç, evinin önünde duran 47 yıllık traktörü için telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Hiç gitmediği İstanbul-İzmir otobanından 'ihlalli geçiş' yaptığı uyarısı mesajı alan Kılınç, 'haline gülse mi? ağlasa mı?' bilemedi.


Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ali Kılınç, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen '16 H aracınız ile 11.03.2023 23.26 İstanbul İzmir Otoyolu 21 - Köprü gişesinden ihlalli (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir" mesajla şok yaşadı. OTOYOL AŞ. tarafından atılan mesajı öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-devlet uygulamasından durumu kontrol etti.


1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi.

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